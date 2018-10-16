Санитары жестоко поиздевались над психбольным

Санитары психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске избили пожилого пациента. В учреждении уже проведено расследование.

На кадрах можно заметить, как медработник бросал в пенсионера тапком, а потом пинал его. За происходящим со смехом наблюдал его коллега. Главврач психбольницы Александр Беликов заверил, что в медучреждении уже создали специальную комиссию, которая провела служебное расследование, передает телеканал "360". При этом он назвал сотрудников подонками.

Однако пока этих санитаров никто не уволил, поскольку один из них на больничном, другой – в отпуске, а третьего и вовсе не могут разыскать. По словам главврача, в случившемся виновато само руководство, поскольку происходит текучка кадров.