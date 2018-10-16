В Тюмени пенсионерку одурачили на миллион рублей

Пожилая тюменка стала жертвой мошенников. Сообщается, что пенсионерка потеряла около миллиона рублей, переведя их на счет злоумышленников.
Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками фармкомпании, пообещали ей большую компенсацию за ранее проданные лекарства. Подобные звонки продолжались в течение месяца. Пенсионерка следовала любым указаниям злоумышленников. В итоге жительница Тюмени поняла, что ее обманули, передает nashgorod.ru.
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