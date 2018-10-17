Пациент психбольницы умер после издевательств санитаров

В Магнитогорске скончался пациент психоневрологической больницы, над которым издевались санитары. Он страдал провалами в памяти, которые появились на фоне сахарного диабета, передает "360".
Родственники мужчины отметили, что он не жаловался на издевательства. Возможно, просто забывал о них, передает Ura.ru.
Ранее стало известно, что санитары издевались над пожилым пациентом. Медработники бросали в пенсионера тапкой, а потом пинали его. Все происходящее было снято на видео.
Опозорившаяся артистка попыталась все исправить, но стало только хуже
Герцогиня Сассекская выглядит не очень
Украинского лидера жестко приложили
Украинский лидер пошел вразнос