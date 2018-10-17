Под Москвой две женщины украли у ребенка телефон

В Балашихе две женщины украли телефон у ребенка. Девочка оставила мобильный на полке с выпечкой в магазине, это заметили взрослые и присвоили гаджет. Вскоре ребенок вспомнил про телефон, вернулся в магазин и спросил у женщин, не видели ли они его. Дамы ответили отрицательно, передает mosregtoday.ru.

Инцидент попал на камеры. Видео было размещено в Сети, только после этого телефон вернули владелице.