Получившему в банкомате доллары вместо рублей россиянину грозит тюрьма

Житель Мурманской области из-за ошибки инкассаторов получил в банкомате 100 долларов вместо 500 рублей. Это подтолкнуло мужчину повторить операцию еще 20 раз, пишет FlashNord. Так он "заработал" 134019 рублей.

Когда оплошность инкассаторов заметили в банке, мужчину задержали. Его обвиняют в краже, злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.