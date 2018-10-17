Теракт: силовики огласили версии взрыва в Керчи
Установлено, что взрыв произошел в столовой политехнического колледжа. В момент ЧП в помещении находились студенты.
По предварительным данным, взорвался газ. Однако силовики сообщили, что рассматривают версию теракта. Очевидцы утверждают, что видели постороннего мужчину. По словам одних, этот человек бросил что-то в окно, другие же рассказывают, что он вошел в здание.
"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", – рассказал один из студентов колледжа Telegram-каналу "Говорит Москва".
В результате взрыва травмы получили более 40 человек. На месте работают медики, однако у скорых не хватает носилок. Пострадавших переносят на дверях, передает Telegram-канал 112. Местные жители утверждают, что несколько человек отвезли в больницу на общественном транспорте.
На первых кадрах, снятых очевидцами после взрыва у колледжа, видно, что на место прибыли экстренные службы. Посторонних на территорию не пропускают.
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