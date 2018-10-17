Володин выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв теракта в Керченском политехническом колледже. Председатель нижней палаты пожелал выздоровления всем пострадавшим.



"Жертвами взрыва стали совсем молодые люди, которые готовились вступить во взрослую жизнь. Скорбим вместе с вами", – сказал законодатель. По его словам, сейчас важно оказать необходимую помощь раненым и семьям жертв трагедии. Необходитмо сделать все, чтобы это не повторилось, добавил Володин.

Депутаты Госдумы почтили память погибших минутой молчания. "Необходимо высказать слова соболезнования родным и близким жертв и, конечно, пожелать выздоровления тем, кто сегодня был ранен", – сказал заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших выразил и президент России Владимир Путин. Глава государства поручил при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие клиники страны, в том числе в Москву.





Также президент дал поручение Федеральной службе безопасности и следственным органам установить причины произошедшего.

В результате трагедии, по предварительным данным, погибли десять человек, десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано. Рассматривается также версия террористического акта.



Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Как рассказала представитель ведомства Светлана Петренко, взрыв прогремел в столовой учебного заведения. По версии следствия, сработало самодельное взрывное устройство.