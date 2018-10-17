Омич разгромил магазин и украл корзинку с мороженым

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении мороженого из магазина. Однако вернуть украденное не удалось.
Продавщица, которая стала свидетелем инцидента, рассказала, что в магазин зашел мужчина и потребовал вернуть оставленные там вещи. После этого посетитель начал вести себя довольно агрессивно, разбил кулаком дверь морозильной камеры и забрал оттуда корзину с мороженым. Ранее подозреваемый привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических средств, передает gorod55.ru.
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