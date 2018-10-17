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Регионы

У пенсионерки из Тобольска выманили 200 тысяч рублей

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Правоохранители Тобольска разыскивают мошенника, который обманул пенсионерку на 200 тысяч рублей. Подозреваемый представился заведующим отделением областной больницы.

Неизвестный позвонил потерпевшей на телефон и сообщил, что врачи диагностировали у нее опасное инфекционное заболевание. В итоге пенсионерка перечислила злоумышленнику 200 тысяч рублей якобы для покупки специальных импортных препаратов. В данный момент полиция проводит проверку, передает nashgorod.ru.

17 октября 2018, 19:03

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