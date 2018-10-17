В Удмуртии один за другим умирают младенцы

В Удмуртии зафиксировали трагическую тенденцию, За девять месяцев из-за неосторожности родителей там погибли семеро грудных детей.
Как правило, ЧП происходит в результате неосторожных действий взрослых, укладывающих малышей спать возле себя и во сне перекрывающих своим телом доступ воздуха в дыхательные пути ребенка. Все эти родители предстали перед судом, передает udm-info.ru.
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