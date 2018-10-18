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При пожаре в гостинице в Сочи пострадала девочка-подросток

прочитано 519 раз

Вечером 17 октября на Политехнической улице в Сочи загорелась гостиница, передает телеканал "360". Через десять минут после сообщения о пожаре на место прибыли спасатели. Вскоре огонь локализовали, а затем ликвидировали. К тушению были привлечены 17 человек и пять единиц техники.

Пострадали два человека. Одного из них медики готовы отправить на амбулаторное лечение. 15-летняя девочка останется в больнице под наблюдением специалистов.

18 октября 2018, 09:43

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