При пожаре в гостинице в Сочи пострадала девочка-подросток

Вечером 17 октября на Политехнической улице в Сочи загорелась гостиница, передает телеканал "360". Через десять минут после сообщения о пожаре на место прибыли спасатели. Вскоре огонь локализовали, а затем ликвидировали. К тушению были привлечены 17 человек и пять единиц техники.
Пострадали два человека. Одного из них медики готовы отправить на амбулаторное лечение. 15-летняя девочка останется в больнице под наблюдением специалистов.
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