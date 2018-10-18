В Крыму заявили о сообщниках керченского стрелка

Злоумышленник, устроивший, мог действовать не один. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Очевидно, что в здание учебного заведения преступник вошел один. "Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог", – отметил Сергей Аксенов. По словам главы Крыма, спецслужбы должны установить организаторов бойни.

В результате взрыва в Керчи , по предварительным данным, погиб 21 человек. Похороны состоятся утром 19 октября, передает RT со ссылкой на Аксенова.



Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в больницах остаются более 40 раненых, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для их спасения. Некоторых пострадавших отправили в Симферополь, Москву и другие города.

Сообщения о том, что в Керчи произошел взрыв, начали поступать 17 октября после полудня. Версия о взрыве газового баллона не получила подтверждения, как и предположение о террористическом акте.





Позже установили личность злоумышленника. Им оказался студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков. Он расстрелял из винтовки учащихся и привел в действие взрывное устройство. Тело нападавшего обнаружили в библиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.

По словам женщины, которая жила рядом с домом, где снимали квартиру Росляков и его мать, молодой человек проявлял жестокость еще в детстве. "Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли", – цитирует соседку стрелка портал "Керчь инфо".