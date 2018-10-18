В Казани поймали насильника несовершеннолетней

В Казани задержали 49-летнего мужчину, который совершил развратные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Злоумышленник признался в своих деяниях.

Сообщается, что преступление было совершено, когда девочка возвращалась домой из школы. В лифт вместе с ребенков зашел мужчина. Он стал словесно угрожать и трогать девочку, вывел ее на площадку и совершил развратные действия сексуального характера, передает inkazan.ru.