В Удмуртии мужчина надругался над собственным сыном

Житель Кизнерского района осужден за насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчину лишили свободы на 13 лет и пять месяцев.
Сообщается, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над малолетним сыном. Злоумышленник установлен и задержан, передает udm-info.ru.
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