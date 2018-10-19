В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу

Утром 19 октября с балкона 32-го этажа дома на 1-й Утиной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга раздались выстрелы, передает FlashNord. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Огонь из ружья открыл пьяный местный житель. После прибытия полиции он забаррикадировался в квартире. Тем не менее стражам порядка удалось проникнуть внутрь и обезоружить мужчину. В результате инцидента никто не пострадал.