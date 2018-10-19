Под Ростовом ликвидируют опасное производство

В Ростове-на-Дону закроют опасное для здоровья производство. Его ликвидируют после жалоб местных жителей.

Сообщается, что на территории поселка Каратаево расположено частное производство химических растворителей. Для производства подобных составов используются опасные вещества. Жители поселка обратились с проблемой к депутатам парламента, передает rostovgazeta.ru.