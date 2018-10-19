Поcле смертоносного взрыва под Петербургом возбудили уголовное дело

По факту взрыва в городе Гатчина в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Региональная прокуратура приступила к проверке. Таким образом, взрыв под Ленинградом, который 19 октября потряс россиян, может обернуться серьезными последствиями, передает НСН.
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