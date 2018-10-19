Из волжской колонии сбежали зеки

Полиция объявила в розыск двух осужденных, сбежавших с участка колонии-поселения города Волжского. Беглеца воспользовались тем, что находились без охраны

Дело в том, что администрация дает разрешение на свободное передвижение в пределах муниципального образования, на территории которого находится исправительное учреждение. Осужденные объявлены в розыск, передает novostivolgograda.ru.