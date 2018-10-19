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Регионы

Из волжской колонии сбежали зеки

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Полиция объявила в розыск двух осужденных, сбежавших с участка колонии-поселения города Волжского. Беглеца воспользовались тем, что находились без охраны 

Дело в том, что администрация дает разрешение на свободное передвижение в пределах муниципального образования, на территории которого находится исправительное учреждение. Осужденные объявлены в розыск, передает novostivolgograda.ru.

19 октября 2018, 21:23

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