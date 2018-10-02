18-летнюю россиянку накажут за трагическую смерть годовалого сына

В Вологде годовалый ребенок выпал из окна, расположенного на седьмом этаже общежития. Малыш погиб, передает FlashNord.
Спустя месяц после трагедии следователи установили, что причиной произошедшего стала неосторожность молодой матери. 18-летняя женщина отлучилась и оставила сына одного в комнате. Мальчик забрался на стол, который стоял у подоконника открытого окна. Ребенок не удержался и вывалился на улицу. Беспечной матери грозит тюрьма.
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