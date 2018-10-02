Житель Нижнего Новгорода пригрозил сжечь семью

Днем 2 октября мужчина забаррикадировался в собственной квартире в доме на проспекте Ленина в Ленинском районе Нижнего Новгорода, взяв в заложники свою семью, передает портал newsnn.ru. Сообщается, что злоумышленник облил родственников бензином и угрожает поджечь. Жильцов подъезда эвакуировали, а ближайшую территорию оцепили. На месте работают экстренные службы. Ведутся переговоры с захватчиком.
Обнаружен последний снимок певца
Прислуга соблазнила мужа Алены
Звезда не стала поздравлять экс-возлюбленного
Телеведущая рассказала об отказавших почках