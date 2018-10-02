Спутника пропавшего депутата нашли мертвым

Сотрудники регионального управления Следственного комитета обнаружили тело Сергея Сидорова около поселка Сосьва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, передает портал nashgorod.ru. Признаков насильственной смерти при поверхностном осмотре обнаружено не было. Для выяснения точной причины гибели мужчины была назначена экспертиза.
Сергей Сидоров пропал после того, как вместе с депутатом Березовского района ХМАО Николаем Полуяновым отправился на моторной лодке "Казанка 5МЗ" из Саранпауля в поселок Игрим на рыбалку. До места назначения они так и не добрались. Ведутся поиски.
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