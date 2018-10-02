Фермеру грозит срок за обрез для забоя скота

В ходе проведения оперативных мероприятий полиция изъяла у 35-летнего жителя одного из хуторов Михайловского района Волгоградской области обрез, передает портал novostivolgograda.ru. Экспертиза показала, что самодельное оружие пригодно для стрельбы. Теперь мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы по статье "Незаконное хранение оружия".
Фермер объяснил, что среди старых вещей обнаружил ружье, принадлежавшее его умершему деду. Он спилил у оружия ствол и приклад, превратив его в обрез. Использовать его он планировал для забоя скота.
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