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Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
Подробности о подготовке Владислава Рослякова к нападению на керченский колледж появляются каждый день. Недавно стало известно, что у стрелка был сейф для хранения оружия, который тот, предположительно, закопал.
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Накануне трагедии Росляков сжег множество личных вещей, которые могут пролить свет на намерения и образ мышления убийцы. Также усилиями журналистов был обнаружен тайный полигон, на котором стрелок тренировался, передает Пятый канал.

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 Взрыв в Керчи

Сюжеты Взрыв в Керчи

На опубликованной записи видно, как Росляков неспешной походкой направляется к пустырю. В руках он держит увесистый ящик, который, вероятно, и был тайником убийцы.

Что касается пустыря, на нем Росляков тренировался в стрельбе и испытывал мощность взрывных устройств. Позже там нашли сожженную Библию и некоторые личные вещи парня. Закопанный ящик пока не найден, пишет RT.


Проанализировав всю имеющуюся информацию, декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный пришел к выводу, что поведение молодого человека напоминает поведение главного героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова. Стоит отметить, что мотивация у реального и вымышленного убийц разная, передает Ura.ru.

Как писали Dni.Ru, 19 октября жители Керчи простились с 17 жертвами трагедии в политехническом колледже. Еще нескольких предадут земле на родине, за пределами полуострова. Церемония прощания с погибшими проходила на главной площади города. Проводить их в последний путь пришли тысячи человек, присутствовали представители руководства Крыма. 

22 октября 2018, 09:12
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