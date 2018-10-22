Рядом с местом массовой бойни в Керчи произошел взрыв

Днем 22 октября в экстренные службы Керчи поступило сообщение о взрыве в двухэтажном офисном здании на улице Войкова, неподалеку от политехнического колледжа, где произошло массовое убийство, передает портал newizv.ru. Выяснилось, что во время замены газового баллона его уронили, из-за чего сорвало вентиль и произошел хлопок с последующим возгоранием. От пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Эвакуация потребовалась для 13 человек. В результате нового взрыва в Керчи несущие конструкции здания разрушены не были. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
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