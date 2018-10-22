В Тамбове с ели сняли студента из Африки

Вечером 21 октября прохожие заметили студента из Африки на ели на Маршанском шоссе на севере Тамбова. Спускаться оттуда самостоятельно он отказался. Тогда на помощь молодому человеку поспешили трое спасателей, передает Пятый канал. Их работе "экстремал" не мешал, а уже спустившись на твердую землю, рассказал, что учится в Тамбовском государственном университете имени Державина. От медицинской помощи студент отказался. Очевидцы рассказывают, что при этом молодой человек странно себя вел. Что заставило его забраться на ель – неизвестно. Происходящее сняли на видео.