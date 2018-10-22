У убийцы из Керчи нашли расстройство психики

У Владислава Рослякова, который устроил взрыв и массовое убийство в колледже в Керчи, а затем покончил с собой, предварительно диагностировали психическое расстройство, передает сайт "ТВ Центр". Эксперты сделали такой вывод на основании опросов знакомых убийцы и преподавателей техникума. Молодой человек был погружен в себя, не имел друзей, а в последние годы интересовался темой насилия и нацизма, а также искал в Сети способы изготовления взрывчатки. Окончательный вывод о ментальном здоровье стрелка из Керчи сделает посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.