В Удмуртии братья устроили поножовщину во время пьянки

Вечером 21 октября в одну из больниц города Воткинск в Удмуртии был доставлен 59-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки, передает портал udm-info.ru. О прибытии пациента с подозрительной травмой медики сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавший распивал спиртные напитки в своей квартире на Краснофлотской улице вместе с 56-летним братом. На почве алкогольного опьянения между ними возник конфликт, в ходе которого младший бросился на старшего с ножом. Подозреваемый задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.