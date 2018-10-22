В Башкирии ревнивица зарезала сожителя

В городе Стерлитамак в Башкирии под стражу была заключена 37-летняя местная жительница, которая подозревается в убийстве сожителя и нападении на его собутыльницу, передает портал mkset.ru. Женщина застала 48-летнего возлюбленного в компании с 31-летней спутницей в слесарной комнате многоквартирного дома. В результате на почве ревности вспыхнул скандал, в ходе которого ревнивица ударила сожителя ножом в грудь, а его собутыльницу полоснула по шее. Мужчина погиб на месте, а женщина была доставлена в больницу. Нападавшая же с места преступления скрылась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

