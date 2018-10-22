Под Москвой трактор насмерть придавил девушку ковшом

Следователи проводят проверку по факту гибели 22-летней девушки в Сергиевом Посаде, передает НСН. Сообщается, что погибшая грузила в ковш трактора птиц. Из-за неосторожный действий водителя транспортного средства, оно пришло в движение и придавило несчастную. От полученных травм девушка скончалась на месте, передает агентство городских новостей "Москва".
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