В Чите нашли тело пропавшей школьницы

В Чите обнаружили тело пропавшей 12-летней школьницы. Подростка искали больше четырех дней, пишет RT. Были опрошены одноклассники, учителя, родственники и соседи пропавшей, сообщает EG.ru. Не исключалась криминальная версия.
Правоохранители задержали 45-летнего подозреваемого в причастности к исчезновению школьницы, передает ТВ Центр. Мужчина жил и работал на территории автостоянки, где нашли тело ребенка. Возбуждено уголовное дело.
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