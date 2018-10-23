В Нижнем Тагиле за убийство женщины и школьницы задержали двух подозреваемых

Полиция Нижнего Тагила задержала двух подозреваемых в двойном убийстве, передает портал tagilcity.ru. 21 октября в квартире дома на Ленинградском проспекте города были обнаружены тела 36-летней женщины и ее 13-летней дочери. Женщина погибла от ножевых ранений, а ребенка задушили. Следствие не исключает также изнасилования несчастных.
Соседи рассказали, что после смерти мужа вдова начала пить. Ее ребенок жил у бабушки, но часто навещал мать. Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.
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