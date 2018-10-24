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Кусок Крымского моста подняли со дна

Фото: most.life
На Крымском мосту завершена уникальная операция: поднят с мелководья упавший в воду пролет. Использовать его для строительства нельзя, металлическую конструкцию разрезали на пять частей.
прочитано 308 раз

Завод "Воронежстальмост", производитель пролетов для железнодорожной части Крымского мостав ближайшее время доставит на полуостров новую металлоконструкцию. Примерно через месяц ее установят на опоры.

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Крымский мост

Напомним, что 4 октября на долю строителей Крымского моста выпало первое серьезное испытание: обрушился и перевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожной части переправы.

Специалисты сразу же дали оценку случившемуся – по их мнению, причиной ЧП стала неисправность одной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры.

Инженеры также указывают на то, что подобные небольшие аварии вполне возможны при создании столь крупного инфраструктурного объекта, как Крымский мост, учитывая огромный объем работ, их сложность и длительные сроки строительства.


Глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж", подрядчика строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг подчеркнул, что инцидент не повлияет на сроки сдачи железнодорожного участка. Стоит отметить, что строительство и так идет с опережением графика.

В мае этого года президент Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Его железнодорожная часть сейчас строится, первые поезда должны пойти по ней в 2019 году.

Автор: Александр Комаров24 октября 2018, 17:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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