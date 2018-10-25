Жертвами дождей на Кубани стали два человека

В Туапсинском районе Краснодарского края жертвами подтопления, вызванного сильными дождями, стали два человека. Еще двое госпитализированы. Спасатели ведут поиск пропавших без вести, передает сетевое издание m24.ru.

Два сельских поселения – Шаумянское и Георгиевское – эвакуированы. Жителей разместили в администрации, школах и гостиницах. В Туапсинском районе действует режим ЧС.