Жертвами дождей на Кубани стали два человека

В Туапсинском районе Краснодарского края жертвами подтопления, вызванного сильными дождями, стали два человека. Еще двое госпитализированы. Спасатели ведут поиск пропавших без вести, передает сетевое издание m24.ru.
Два сельских поселения – Шаумянское и Георгиевское – эвакуированы. Жителей разместили в администрации, школах и гостиницах. В Туапсинском районе действует режим ЧС.
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