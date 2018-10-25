Парк "Патриот" в Туле может получить поддержку Минобороны

Военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот", строящийся в Туле, может получить поддержку Минобороны. Парк представляет собой 3,5 га благоустроенной территории, с тенто-мобильными укрытиями и конгресс-выставочным центром, образуя целую платформу патриотического воспитания в комплексе с Суворовским военным училищем.

В декабре 2017 года губернатор области Алексей Дюмин обозначил свое намерение построить филиал парка "Патриот-Тула" в регионе. В связи с тем, что регион изначально не входил в программу Минобороны, Алексей Дюмин нашел и заинтересовал частных инвесторов, которые согласились вложить средства в строительство парка.

Этот момент впоследствии во многом стал преимуществом при создании парка: решения принимались консолидировано в одном месте, что избавило от множества бюрократических моментов, которые замедлили строительство других филиалов по России.

Несмотря на недавний старт строительства, на сегодняшний день строители оценивают степень готовности объекта, выполненного в общей стилистике парка "Патриот", на 90%. В соответствии с дендропланом, территория парка будет благоустроена и озеленена.

Сейчас завершаются работы по первой очереди проекта: на территории в 3,5 га уже построены 4 тенто-мобильных укрытия. В одном из них в будущем разместится экспозиция ретро-автомобилей. Также практически завершена постройка здания конгресс-выставочного центра (КВЦ), окончание отделочных работ планируется на ноябрь 2018 года. Этот центр станет уникальным объектом для Тульской области и позволит проводить мероприятия самого высокого уровня. Параллельно идет благоустройство территории.





Как ранее отмечал Алексей Дюмин, к созданию парка подошли комплексно, чтобы каждый посетитель любого возраста смог найти себе занятие по душе. Кроме выставочных площадок, здесь будут места для занятий спортом, игровые зоны и многое другое.

С целью ознакомления и заимствования опыта возведения региональных патриотических парков 25 октября состоялся рабочий визит в Тулу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым они проинспектировали ход строительства объекта.

Вторая очередь парка будет заполнена за счет стрелкового тира, партизанской деревни, лазер тага и других интересных объектов. В завершении визита Тимур Иванов пообещал поддержку в этом вопросе региональному руководству. Важно, что речь идет не только о финансовой, но и методической коллаборации. Например, выставки, экспозиции и презентации, проводимые в Московском парке "Партиот" смогут быть использованы впоследствии и в Туле.

Министерство обороны высоко оценило инициативу руководства области по строительству подобной платформы для патриотического воспитания молодежи и семейного отдыха и обещало поддерживать это начинание со своей стороны. Кроме того опыт создания тульского парка Министерство обороны сможет транслировать и в другие регионы.