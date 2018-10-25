В Омске студент покалечил охранника

В Омске во время патрулирования территории экипажу Росгвардии сообщили о срабатывании кнопки сигнализации в местном университете. На месте ЧП охранник пытался угомонить пристегнутого наручниками молодого человека.

Сообщается, что студент на занятии вел себя неадекватно, нецензурно выражался и не реагировал на замечания. Когда охранник пытался угомонить молодого человека, тот в ответ начал пинаться. Пострадавший сотрудник ЧОПа попал в больницу с переломом правой ноги, передает gorod55.ru.