В Екатеринбурге пьяный лихач устроил погоню со стрельбой

В Екатеринбурге водитель "Нивы" попытался скрыться от сотрудников дорожной полиции. Правоохранители были вынуждены применить оружие.

Сообщается, что нарушитель проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и попытался скрыться от них. В процессе погони лихач врезался в одну из патрульных машин, после чего свернул в лесной массив. Полицейским пришлось применить табельное оружие для прицельной стрельбы по колесам. Вскоре после этого водитель был задержан, передает tagilcity.ru.