В Татарстане двое родственников избили молотком пенсионерку

В Татарстане задержали 43-летнего мужчину и его 23-летнего сына за разбой. Злоумышленники проникли в дом пенсионерки, чтобы похитить ее сбережения.

Однако грабители не нашли ценности и разбудили хозяйку дома. Они связали женщину и потребовали отдать им деньги, несколько раз ударив ее молотком. После этого преступники похитили 53 тысячи рублей и скрылись, передает inkazan.ru.