Пенсионерка из Удмуртии выращивала наркотики на огороде

Пенсионерка из Удмуртии выращивала у себя на огороде наркотики. В ее теплице обнаружили 157 растений мака.
Теперь предприимчивой садоводке грозит до двух лет лишения свободы, передает udm-info.ru. Примечательно, что данный инцидент напоминает уголовное дело пенсионера из Пермского края, на участке которого обнаружили мак. Примечательно, что сам мужчина принимал растения за сорняки.
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