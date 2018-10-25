Пенсионерка из Удмуртии выращивала наркотики на огороде

Пенсионерка из Удмуртии выращивала у себя на огороде наркотики. В ее теплице обнаружили 157 растений мака.

Теперь предприимчивой садоводке грозит до двух лет лишения свободы, передает udm-info.ru. Примечательно, что данный инцидент напоминает уголовное дело пенсионера из Пермского края, на участке которого обнаружили мак. Примечательно, что сам мужчина принимал растения за сорняки.