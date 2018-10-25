В Башкирии мужчина угрожал дочери убийством за плохие отметки

В Башкирии мужчина пришел к бывшей жене навестить несовершеннолетнюю дочь и устроил скандал с угрозами. Причиной конфликта стали плохие оценки школьницы.



Мать заступилась за девочку, чем еще сильнее разозлила мужчину. После этого глава семьи схватил женщину за горло и начал угрожать расправой. Затем отец перекинулся на ребенка и начал угрожать уже ему. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает mkset.ru.