Володин оценил новые спорткомплексы Саратова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. В начале своего визита председатель нижней палаты посетил Комсомольский поселок Саратова, где по его личной инициативе реализуется проект по созданию спортивных комплексов.



Первым делом Володин посетил школу №59 Комсомольского поселка, где реализуется физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" и федеральный проект "Мини-футбол в школу". Спикер Госдумы предложил построить открытый спорткомплекс на месте старой площадки.

Он отметил, что учебное заведение было построено 32 года назад, на сегодняшний день в нем обучаются 1229 человек, при этом существующая спортивная площадка находится в неудовлетворительном состоянии. "Хотелось бы восстановить баскетбольную и волейбольную площадки", - обратилась к председателю нижней палаты директор школы.

Володин, в свою очередь, отметил, что профиль будущего спортивного комплекса уже определен. "Бадминтон и мини-футбол. Площадка огромная, здесь можно многое сделать", – отметил законодатель.

После этого спикер направился в гимназию №5, где также реализуется проект спортивного комплекса открытого типа. Строители уже уложили резиновое покрытие, поставили теннисные столы, трибуны, баскетбольную и воркаут-площадки, а также футбольное мини-поле.





Члены общественного совета поселка отметили что не только дети, но и пенсионеры будут заниматься здесь спортом. "Зимой это резиновое покрытие можно будет заливать и делать каток. В этом году у вас будет два катка, а в следующем – три", – подчеркнул Володин. Оперативность, с которой были проведены работы в гимназии №5 спикер Госдумы назвал подвигом.

Говоря о дальнейшем благоустройстве и развитии поселка, председатель нижней палаты затронул вопрос запуска скоростного трамвая. Прежде всего, отметил Володин, необходимо модернизировать рельсовые пути. По его словам, существуют планы пустить грузовые поезда в обход города.

"Это позволит запустить электричку по железной дороге, которая соединила бы Саратов с Энгельсом в районе мясокомбината.

В этом году можно принять решение о запуске проекта, а дальше реализация в несколько этапов", – пояснил законодатель.

Еще одним пунктом визита спикера стал поселок Елшанка, также являющийся частью Саратова. Спикер осмотрел ход работ по возведению пристройки к гимназии №89, что также является инициативой спикера. Председатель нижней палаты призвал наращивать темпы работ, но вместе с тем внимательно следить за их качеством.





Напомним, по проекту спикера Госдумы в Саратовской области планируется построить 14 спортивных комплексов. Площадки уже появились в Александровом Гае, Романовке, в Озинках. Ранее спорткомплекс появился на базе школы №39 Комсомольского поселка.