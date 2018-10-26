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Регионы

Володин оценил новые спорткомплексы Саратова

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. В начале своего визита председатель нижней палаты посетил Комсомольский поселок Саратова, где по его личной инициативе реализуется проект по созданию спортивных комплексов.  
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Первым делом Володин посетил школу №59 Комсомольского поселка, где реализуется физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" и федеральный проект "Мини-футбол в школу". Спикер Госдумы предложил построить открытый спорткомплекс на месте старой площадки.  

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он отметил, что учебное заведение было построено 32 года назад, на сегодняшний день в нем обучаются 1229 человек, при этом существующая спортивная площадка находится в неудовлетворительном состоянии. "Хотелось бы восстановить баскетбольную и волейбольную площадки", - обратилась к председателю нижней палаты директор школы.  

Володин, в свою очередь, отметил, что профиль будущего спортивного комплекса уже определен. "Бадминтон и мини-футбол. Площадка огромная, здесь можно многое сделать", – отметил законодатель. 

После этого спикер направился в гимназию №5, где также реализуется проект спортивного комплекса открытого типа. Строители уже уложили резиновое покрытие, поставили теннисные столы, трибуны, баскетбольную и воркаут-площадки, а также футбольное мини-поле.

Вячеслав Володин на встрече с местными жителями. Фото: saratov.gov.ru

Члены общественного совета поселка отметили что не только дети, но и пенсионеры будут заниматься здесь спортом. "Зимой это резиновое покрытие можно будет заливать и делать каток. В этом году у вас будет два катка, а в следующем – три", – подчеркнул Володин. Оперативность, с которой были проведены работы в гимназии №5 спикер Госдумы назвал подвигом.  

Говоря о дальнейшем благоустройстве и развитии поселка, председатель нижней палаты затронул вопрос запуска скоростного трамвая. Прежде всего, отметил Володин, необходимо модернизировать рельсовые пути. По его словам, существуют планы пустить грузовые поезда в обход города.  

"Это позволит запустить электричку по железной дороге, которая соединила бы Саратов с Энгельсом в районе мясокомбината.

В этом году можно принять решение о запуске проекта, а дальше реализация в несколько этапов", – пояснил законодатель. 

Еще одним пунктом визита спикера стал поселок Елшанка, также являющийся частью Саратова. Спикер осмотрел ход работ по возведению пристройки к гимназии №89, что также является инициативой спикера. Председатель нижней палаты призвал наращивать темпы работ, но вместе с тем внимательно следить за их качеством.  

Фото: saratov.gov.ru

Напомним, по проекту спикера Госдумы в Саратовской области планируется построить 14 спортивных комплексов. Площадки уже появились в Александровом Гае, Романовке, в Озинках. Ранее спорткомплекс появился на базе школы №39 Комсомольского поселка.

Автор: Иван Поляков26 октября 2018, 11:22

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