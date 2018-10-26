Когда откроется новый аэропорт Саратова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратовскую область оценил ход строительства международного аэропорта "Гагарин". По словам председателя нижней палаты, новая воздушная гавань столицы региона распахнет свои двери для пассажиров уже в следующем году.



Осмотр аэропорта спикер начал со взлетной полосы, строительство которой находится в завершающей стадии. После этого Володину показали демонстрационные стенды с историей строительства воздушной гавани, а также ее внутреннюю отделку.

Кроме того, председатель нижней палаты ознакомился с пассажирским терминалом, увидел зал повышенной комфортности, зоны общественного питания, подъездные пути.

Прямо в строящемся аэропорту спикер Госдумы провел совещание, посвященное ходу работ на объекте и его сдаче в эксплуатацию. На нем присутствовали губернатор Саратовской области Валерия Радаева, глав Росавиации и Приволжской железной дороги.





По словам Володина, слова которого передает "КП – Саратов", полностью аэропорт вместе с инфраструктурой и взлетно-посадочной полосой планируется сдать в сентябре следующего года.

Международный аэропорт "Гагарин" – крупнейший инфраструктурный проект, реализуемый в Саратовской области в рамках государственного-частного партнерства. С инициативой его строительства Вячеслав Володин выступил в 2005 году.





Воздушная гавань возводится с нуля в чистом поле в районе села Сабуровка в 20 километрах от Саратова. Новый аэропорт рассчитан на прием до миллиона пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадь пассажирского терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будут располагаться зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, включая 12 стоек регистрации.

В настоящий момент завершается строительство перрона и рулежных дорожек, в хорошей стадии готовности находится искусственная взлетно-посадочная полоса. По объектам электроснабжения и контрольно-пропускным пунктам работы уже завершены.