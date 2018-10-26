Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выбросила труп

На одной из улиц Екатеринбурга прохожие обнаружили труп женщины. Прибывшие на место полицейские задержали девушку.
Подозреваемой в преступлении оказалась подруга умершей, с которой они поссорились при употреблении алкоголя. Во время конфликта одна подруга зарезала другую и оттащила тело на улицу. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы, передает tagilcity.ru.
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