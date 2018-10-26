В Махачкале посетители кафе заразились опасной инфекцией

В Махачкале 49 человек заразились острой кишечной инфекцией после употребления курицы в местном кафе. Среди пострадавших оказалось десять детей.
В пробах молекулярно-генетических исследований нашли генетический материал сальмонеллы. Сообщается, что состояние больных оценивается как средней и легкой степени тяжести. В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, передает inkazan.ru.
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