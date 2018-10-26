В Волгограде подросток с ножом набросился на таксиста

Волгоградские правоохранители арестовали преступника, совершившего разбойное нападение на водителя такси. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.
Таксист рассказал, что приехал по вызову, после чего к нему подошел неизвестный молодой человек и стал угрожать ножом, требуя отдать все ценности. В итоге нападавший забрал у потерпевшего полторы тысячи рублей и сотовый телефон, передает novostivolgograda.ru.
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