В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд

В столице Кубани во время судебного процесса над членами ОПГ председатель коллегии присяжных влюбилась в одного из обвиняемых. Женщина попыталась сделать все от нее зависящее, чтобы оправдать обвиняемого.
Против влюбленной женщины возбудили уголовное дело по статье "Препятствование осуществлению правосудия", передает телеканал "360". Сообщается, что злоумышленница во всем призналась следователям.
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