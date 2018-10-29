Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео

Очевидцы сняли на видео отчаянную операцию по спасению мужчины и шпица по имени Булочка из Фонтанки в Санкт-Петербурге. Эта история началась с того, что собачка, которая гуляла со своими хозяевами по пешеходному мосту, увидела в воде уток и бросилась к ним так отчаянно, что порвала поводок и вскоре оказалась в воде.

Хозяин тут же кинулся в ледяную реку, однако вскоре помощь потребовалась уже ему. Силы оставили мужчину, когда он уже почти дотащил собаку до набережной. Если бы не отчаянный прохожий, то он мог бы утонуть вместе со своим шпицем. Неизвестный герой в зеленой шапочке без особых раздумий прыгнул в воду и вытащил утопающих.

Пока собаку относили домой, а ее хозяина отогревали в ближайшей пекарне, таинственный спаситель скрылся. Теперь едва не утонувший мужчина и его супруга разыскивают прохожего. "Хотелось бы сказать ему спасибо большое. Может, это очень хороший человек, который станет другом нашей семьи", – цитирует их Пятый канал.