74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю

29 октября в Тюмени прошло судебное заседание, на котором рассматривалось дело 74-летней жительницы города. Пенсионерка уже два месяца находится в СИЗО, ее обвиняют в угрозе убийством следователю, передает портал nashgorod.ru. Пожилую женщину оставили за решеткой, не став изменять меру пресечения на домашний арест.

Судебная тяжба с пенсионеркой длится уже два года. Инициатором выступил замглавы города Тюмени Максим Афанасьев, рассказал сын обвиняемой. В квартире пожилой женщины были проведены обыски, в ходе которых не удалось обнаружить ни компьютера, ни принтера, на котором якобы распечатывались письма с угрозами в адрес заявителя.

Тогда суд встал на сторону пожилой тюменки и счел обвинения бездоказательными. Поводом для возбуждения второго уголовного дела стали обстоятельства при обыске квартиры. Один из проводивших обыск – следователь Сергей Колесников – пожаловался на угрозы убийством. Он рассказал, что пенсионерка обещала проклясть его и отрубить голову топором. К слову, тот самый топор во время обыска также искали и не нашли.

В случае если вина пенсионерки будет доказана, ей полагается штраф до 200 тысяч рублей, арест до полугода либо лишение свободы на срок до двух лет. Пока идет разбирательство, женщину держат в СИЗО.

