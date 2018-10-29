Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке

В ходе поисковых мероприятий в реке Исеть в районе города Арамиль в Свердловской области было обнаружено тело 14-летнего мальчика, ранее считавшегося пропавшим без вести, передает портал tagilcity.ru. Когда ребенка из села Большой Исток Сысертского района области искали, специалисты опросили свидетелей. Выяснилось, что в последний раз его видели на лодке на той самой реке. Тогда было принято решение организовать поиски на воде. По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера.