В Уфе китаец погиб от удара током на рыбалке

В Уфе от удара током на берегу реки Демы погиб рыбак. По данным ToDay News Ufa, мужчина решил порыбачить, но, забрасывая удочку, задел провода высоковольтной воздушной линии.
От удара током он упал в воду. Очевидцы пытались спасти пострадавшего, но тот скончался на берегу реки, не приходя в сознание. Личность рыбака установлена, им оказался 36-летний гражданин Китая.
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