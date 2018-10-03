Житель Таганрога забил насмерть беременную подругу

В городе Таганрог Ростовской области задержан 32-летний местный житель по подозрению в убийстве своей 40-летней сожительницы, передает портал rostovgazeta.ru. Сообщается, что пара поссорилась, после чего мужчина избил подругу. От полученных травм она скончалась на месте. Женщина была беременна. Подозреваемого задержали на месте преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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